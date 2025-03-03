«Поведение изменилось»: Каллас пожаловалась на США

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала недавнее голосование по резолюции ООН. Она пожаловалась на то, что поведение американских властей изменилось.

Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Одна была подготовлена западными странами вместе с Киевом. Другая — США. За первую оказались «против», в частности, Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР.

Каллас в интервью телеканалу CBS сказала, что ЕС вместе с новой администрацией президента Дональда Трампа составил проект резолюции, касательно поддержки Украины.

«Но когда они встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — подчеркнула дипломат.

С каждым разом становится сложнее поддерживать консенсус среди стран блока по поводу санкционного давления на РФ, добавила Каллас.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться после перепалки с американским лидером, которая произошла в Белом доме.