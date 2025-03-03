КНР ожидает устойчивого мира на Украине

Китай ожидает договоренностей, позволяющих обеспечить устойчивый и долгосрочный мир на Украине.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя прошедшую 28 февраля встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а также возможность отправки на Украину китайских миротворцев.

"Китай поддерживает все усилия по мирному разрешению кризиса и с нетерпением ожидает от сторон решений, которые позволят обеспечить устойчивый и длительный мир, а также будут учитывать обоюдные озабоченности", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс - на то, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.