Bloomberg: Стармер и Макрон готовят Трампу список участников коалиции по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон готовятся представить президенту США Дональду Трампу группу "Европа плюс", куда войдут страны, готовые оказывать Украине долгосрочную военную поддержку, как предполагается, после заключения мирного соглашения. Об этом агентству Bloomberg сообщили европейские чиновники.

По их информации, поддержка включает направление "миротворческих сил" на Украину. В настоящий момент известно, что в "Европу плюс" готова войти Канада.

2 марта Стармер по итогам европейского саммита в Лондоне заявил о формировании "коалиции желающих" защищать будущее мирное соглашение по Украине. Британский премьер сообщил, что Великобритания и Франция вместе с властями в Киеве начнут работать над планом по прекращению боевых действий, а затем представят его Соединенным Штатам. Ряд стран Европы, указал он, намерены присоединиться к этим усилиям. Стармер признал, что не все европейские страны готовы принять участие в плане и что Европа не сможет обойтись без помощи США.

Трамп ранее заявил, что был бы не против отправки европейских "миротворцев" на Украину, но участие американского контингента исключено.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Москва отрицательно относится к идее размещения европейских "миротворцев" на Украине. По его словам, это шаг в сторону эскалации.