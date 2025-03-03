Грузия обвинила Европу в продолжении военных действий на Украине

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что в ответе за установление мира на Украине лидер этой страны Владимир Зеленский и подталкивающие его продолжать воевать лица, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Для одних поддержка Украины – это больше оружия и огня, для других – это мир и мирный процесс», – заявила она в эфире телекомпании «Имеди». – В отличие от президента США Дональда Трампа нельзя сказать, что политики Европы однозначно за прекращение огня на Украине».

По ее словам, эти европейские политики «говорят, что, возможно, сейчас не лучшее время прекратить огонь».