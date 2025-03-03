Зеленскому выдвинули ультиматум после перепалки с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом, которая произошла в Белом доме.

В противном случае он должен подать в отставку, говорится в публикации Washington Post.

«Трамп может проявить великодушие, ясно обозначив путь к примирению: если Зеленский извинится, Трамп пригласит его в Белый дом для подписания договора о полезных ископаемых, и все будет прощено. Сейчас Зеленский отказывается, настаивая на том, что он не сделал ничего плохого. Такое долго продолжаться не может. Либо Зеленский должен извиниться и загладить свою вину, либо он должен уйти в отставку и позволить сделать это кому-то другому», — говорится в публикации.

Автор материала считает, что поведение Зеленского можно объяснить усталостью за три года боевых действий, однако даже это не позволяет ему вести себя так на мировой арене, передает РИА Новости.

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Ранее «СП» сообщала, что для восстановления отношений с США Зеленскому придется принести публичные извинения. Администрация Трампа дала понять это в частном порядке.