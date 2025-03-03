В Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на саммит в Британии

Тот факт, что страны Балтии не были приглашены на воскресный саммит в Лондоне, где обсуждалось продолжение военной помощи Киеву, было просчетом организаторов.

Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

"Это была ошибка. Страны Балтии, которые являются прифронтовыми государствами, которые непосредственно граничат с Россией, непременно должны участвовать в таких дискуссиях", - подчеркнул он.

Любые решения по Украине, по мнению Будриса, так или иначе затронут страны Балтии.

"Их последствия мы почувствуем незамедлительно", - отметил министр.

Он также считает, что Запад не должен распыляться в обсуждении ситуации на Украине, для этого необходим один формат.