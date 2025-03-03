Скандал в Овальном кабинете показал, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент США Джей ди Вэнс раскусили подлость Владимира Зеленского, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Хитрость Зеленского подлая и примитивна», — приводится его заявление на сайте движения «Другая Украина».

По словам Медведчука, Зеленский попытался диктовать Трампу свои условия — он спекулировал погибшими боевиками ВСУ, пытаясь заставить отвечать Вашингтон за их гибель.

«Трамп и Вэнс продемонстрировали всему миру, что Вашингтон хочет украинцев спасти, а Зеленский против этого категорически», — отметил он.

Медведчук указал на то, что для разрешения конфликта нужен «серьёзный диалог о его причинах и их полном устранении», но он невозможен с «политическими клоунами» в лице стран коллективного Запада.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сменить его на посту главы государства «будет непросто».