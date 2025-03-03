WP: перепалка Трампа с Зеленским знаменует конец коллективного Запада

Раскол в отношениях между Европой и США из-за Украины, который вылился в перепалку американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, положил конец единству Запада. Такое мнение высказывается в материале газеты The Washington Post.

По ее оценке, ссора в Белом доме превратилась в фиаско для Киева и может стать поворотным моментом в истории украинского конфликта. Как отмечается в публикации, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс, "возможно, и рады шокировать Европу, но их коллеги по ту сторону океана уже смирились с крахом единого Запада". Разрушение альянса США и Европы и стремление Трампа к более узкому видению американских интересов говорят о том, что мир вступает в новую эпоху, утверждает издание.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп позже подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.