Глава нацразведки США назвала последствие поведения Зеленского на встрече с Трампом
Поведение украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме раскололо отношения Украины и Соединенных Штатов.
Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард, передает Fox News.
«Было много разговоров, которые велись через разных представителей как Зеленского, так и президента Трампа, предшествовавших его визиту в Овальный кабинет, и резкая эскалация со стороны Зеленского оказалась большим сюрпризом», — отметила глава американской нацразведки.