Глава нацразведки США назвала последствие поведения Зеленского на встрече с Трампом

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме раскололо отношения Украины и Соединенных Штатов.

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Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард, передает Fox News.