Стало известно количество полученных денег Арменией от USAID

Ереван получил 110 миллионов долларов через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявили в МИД республики, передает Sputnik.

В сентябре 2024 года между США и Арменией было подписано грантовое соглашение на 250 миллионов долларов. Однако из-за заморозки деятельности USAID, Ереван получил лишь половину от планируемой суммы.

У документа было несколько целей. Среди них: развитие гражданского общества и СМИ Армении, а также гуманитарная помощь. До этого грантовое соглашение между США и Арменией было заключено на сумму 120 миллионов долларов.

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Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет вынести на референдум проект об изменении Конституции республики. По информации СМИ, Пашинян хочет убрать ссылку на декларацию независимости Армении в преамбуле Конституции, где упоминается упраздненная Нагорно-Карабахская республика.