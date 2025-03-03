Министр обороны США «уничтожил» Хиллари Клинтон одним фото

Автор портала PJ Media Мэтт Моргулис рассказал, что главе Пентагона Питу Хегсету удалось «уничтожить» экс-главу Госдепартамента, бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с помощью одной фотографии. Речь идет о снимке, отсылающем к неудачным попыткам Клинтон нормализовать отношения с Россией.

Ранее появилась информация, что Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить все операции против России, включая наступательные кибероперации. Эта директива, которая не влияет на усилия Агентства национальной безопасности (АНБ) по сбору разведданных, знаменует собой отход от десятилетней политики Вашингтона, в рамках которой Россия рассматривалась как серьезная угроза кибербезопасности.

Эту новость в соцсети X прокомментировала Клинтон, написав про Хегсета: «Не хочет расстраивать Путина».

Хегсет ответил на этот комментарий фотографией, на которой улыбающиеся Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров запечатлены с символической «кнопкой перезагрузки» российско-американских отношений. Эту кнопку Клинтон передала Лаврову в 2009 году, во время своей работы на посту госсекретаря США. В рамках «перезагрузки» Россия и США обсуждали системы ПРО, Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), иранскую ядерную программу и другие острые вопросы.

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Как отметил Моргулис, «первоклассный дипломатический отряд» Клинтон испортил даже простую задачу по вручению кнопки, неправильно переведя слово «перезагрузка» и написав вместо него «перегрузка». Сама кнопка выглядела «подозрительно похожей» на кнопки аварийной остановки, которые можно найти на промышленном оборудовании. По мнению автора статьи, американские либералы использовали символы «хаоса и перегрузки» в дипломатии.

Трамп после инаугурации отметил, что Хиллари Клинтон не выглядела счастливой

«Конечно, это многое говорит о том, насколько лицемерной является критика демократами усилий администрации Трампа по улучшению отношений с Россией. Почему для Обамы и Хиллари Клинтон было вполне приемлемо подлизываться к России, но когда Трамп пытается улучшить дипломатические отношения, это вдруг считается возмутительным?» - написал Моргулис.

После символического старта «перезагрузки» в Москву впервые прилетел 44-й президент США Барак Обама. РФ и США подписали договор СНВ-3. Также улучшились отношения России с ЕС - Москва и Брюссель вели переговоры о безвизовом режиме.