Власти США решили ускорить подготовку личной встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Как рассказал CNN, по неподтвержденным данным, такое решение было принято на фоне публичного конфликта Трампа с Владимиром Зеленским.

Как отмечает CNN, для опытных дипломатических наблюдателей «яростная расправа» Трампа над Зеленским в Овальном кабинете была спланированным политическим ходом - ловушкой, расставленной администрацией Трампа с целью дискредитировать Зеленского и устранить его как «препятствие для всего, что будет происходить дальше».

Вне зависимости от того, была ли перепалка с Зеленским запланированной, Москва теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и «даже ускорятся» в ближайшие недели.

«Ни о чем не объявлялось публично. Но в частном порядке ходят разговоры, что подготовка саммита Трампа и Путина, всегда стоявшая на повестке дня, теперь будет ускорена», - подчеркивается в статье.

По данным CNN, в Москве также считают, что сложные переговоры о прекращении украинского кризиса теперь могут отойти на второй план по сравнению с «целым рядом потенциально выгодных экономических сделок между США и Россией, которые уже обсуждаются за закрытыми дверями».

По информации телеканала, сейчас ведется подготовка ко второму раунду переговоров Москвы и Вашингтона, которые могут вскоре состояться в одном из государств Персидского залива. Главный экономический представитель Кремля на переговорах Кирилл Дмитриев сообщил CNN, что сотрудничество с США может включать в себя «определенные энергетические» сделки, однако никаких подробностей пока не разглашается.

Британские СМИ писали, что предпринимаются попытки привлечь американских инвесторов к возобновлению строительства российского газопровода «Северный поток-2» в Европу. CNN отмечает, что, «отбросив в сторону многочисленные риски», США могут получить огромную прибыль от ведения бизнеса с Россией, обладающей четвертыми по величине в мире запасами редкоземельных металлов, намного превышающими украинские запасы.

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Как отмечает CNN, резкий геополитический сдвиг Вашингтона может также объясняться «идеологической фантазией» правых сил США о том, что Россия является естественной союзницей США в будущей конфронтации с Китаем.