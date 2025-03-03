Подготовка к встрече Путина и Трампа ведётся в ускоренном режиме

В США ведётся подготовка к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ускоренном режиме, сообщает CNN.

Подготовка к встрече Путина и Трампа ведется в ускоренном режиме
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«В частном порядке говорится, что (подготовка к. — RT) саммиту Трампа и Путина... теперь ускоряется», — приводит публикацию РИА Новости.

По данным телеканала, перепалка с Зеленским могла быть спланированной акцией Белого дома для его дискредитации и отстранения от переговоров.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский после перепалки в Белом доме связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, поддержал Трампа после его перепалки с Зеленским.

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