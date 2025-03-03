Рубио назвал условие возобновления контактов США и Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов возобновить контакты с Украиной, как только Киев продемонстрирует готовность к миру. Его слова приводит телеканал ABC.

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Он отметил, что в Белом доме «будут готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру, а это, очевидно, то, что президент США ставит целью». Госсекретарь также указал на необходимость привлечь к переговорам и Россию.

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«Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира <...> Нам нужно выяснить – есть ли способ заставить их прекратить войну? И единственный способ сделать это – привлечь россиян к переговорам», — сказал Рубио.

27 февраля президент России Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, в ходе которого оценил первые контакты с новой администрацией США. Как он сказал, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном «вселяет определенные надежды».