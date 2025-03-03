Маск назвал помощь Украине гигантской операцией по отмыванию денег

Американский предприниматель Илон Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности, генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег.

Об этом миллиардер написал на странице в соцсети X.

«Он прав», — ответил бизнесмен, которого называют страшим советником американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал не мир, а потерю множества человеческих жизней, и это бесчеловечно. Он напомнил, что два года назад он предупредил Киев о необходимости прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив.