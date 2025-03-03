Как сообщает Breitbart News, один из гостей курорта, который стал свидетелем протестов поклонников Украины, не нашел других слов для описания произошедшего, кроме нецензурных.

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Об инциденте сообщила телекомпания Fox News 2 марта. Очевидцы отметили, что около 100 проукраинских активистов потребовали от Вэнса «кататься на лыжах» в России.

Эксперты считают, что данная акция – месть администрации президента США за публичное унижение главы киевского режима Зеленского. Он нахамил республиканцу в ходе визита.

Вэнс заявил, что Зеленский не хочет быстро заканчивать конфликт на Украине

Напомним, что Зеленский не стал говорить на английском на саммите в Лондоне. Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира. Европейские лидеры в Лондоне обсудили ссору Трампа и Зеленского.