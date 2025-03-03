Джей Вэнс увез семью после конфликта с активистами, поддерживающими Украину
Как сообщает Breitbart News, один из гостей курорта, который стал свидетелем протестов поклонников Украины, не нашел других слов для описания произошедшего, кроме нецензурных.
Об инциденте сообщила телекомпания Fox News 2 марта. Очевидцы отметили, что около 100 проукраинских активистов потребовали от Вэнса «кататься на лыжах» в России.
Эксперты считают, что данная акция – месть администрации президента США за публичное унижение главы киевского режима Зеленского. Он нахамил республиканцу в ходе визита.
Вэнс заявил, что Зеленский не хочет быстро заканчивать конфликт на Украине
Напомним, что Зеленский не стал говорить на английском на саммите в Лондоне. Зеленский отвергает территориальные уступки для заключения мира. Европейские лидеры в Лондоне обсудили ссору Трампа и Зеленского.