В случае полного прекращения огня было бы крайне сложно контролировать его соблюдение, объяснил французский президент. Вместо этого Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» на месяц.

Иностранные войска, по мнению французского лидера, будут развёрнуты на территории Украины только на втором этапе. Он считает, что «этот план позволит европейцам войти в игру, где Дональд Трамп и Владимир Путин охотно остались бы один на один».

Подготовка к встрече Путина и Трампа ведется в ускоренном режиме

Также Макрон выразил уверенность в возможности «деэскалации» между президентом США и Владимиром Зеленским. Он уже говорил с главой Белого дома в пятницу и субботу. По словам французского лидера, в ближайшие дни, возможно, удастся вновь наладить диалог.