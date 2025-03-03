Проект «Третий срок»: Трамп может стать президентом пожизненно?

Группа сторонников Дональда Трампа изучает возможность внесения изменений в Конституцию, чтобы тот смог избраться еще на один срок.

«Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Но его ярых сторонников ничего не смущает, и они рассчитывают преодолеть это немаленькое препятствие», - сообщает NBC.

По данным телекомпании, на Конференции консервативных политических действий можно было увидеть баннеры с лозунгом «Проект «Третий срок». За Трампа в 2028 году и после».

Ранее член Палаты представителей от республиканцев Энди Оглс внес на рассмотрение резолюцию об увеличении срока общего пребывания у власти с 8 до 12 лет.

Интересно, это инициатива самого Трампа или его поклонников? А поклонники-то разошлись не на шутку.

Как пишет Wall Street Journal, конгрессмены от Республиканской партии «беззастенчиво преклоняются» перед президентом и выдвигают заведомо нереалистичные инициативы в качестве лести главе государства.

В качестве примера приводится инициатива члена палаты представителей Анны Паулины Луна увековечить лицо президента на горе Рашмор рядом с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном. А член Палаты представителей Брэндон Гилл (Техас) стал соавтором законопроекта о переименовании аэропорта Даллес в честь Трампа. Кроме того, он считает, что избиратели по всей территории США «были бы рады назвать свой штат в честь Дональда Трампа», а новое имя для аэропорта было бы «отличным способом почтить память всей невероятной работы, которую президент проделал для этой страны».

Это культ личности по-американски? Тогда уже и идея третьего срока не кажется фантастикой.

Пока что подобные инициативы выглядят как следствие эйфории от победы Трампа его сторонников, – полагает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов. – Хотя при определенном ракурсе инициативы увековечить имя действующего президента США в названии штата или наименовании аэропорта и могут восприниматься в качестве зарождения культа личности, в скором времени они с высокой долей вероятности сойдут на нет. В целом же очертания конструируемой модели восприятия Трампа довольно предсказуемы, тем более что президент заметно контрастирует со своим предшественником, в том числе с точки зрения работоспособности.

Ограничение президентских полномочий двумя сроками соответствует политической традиции США и, как правило, главы американского государства более двух сроков пост президента не занимали. Единственным исключением стал Рузвельт, пробывший у власти 12 лет.

Трамп за первый месяц исполнения обязанностей президента США сломал многие стандарты американской действительности последних лет.

Нельзя исключать, что 22-я поправка к Конституции США на этом фоне будет оспорена, а ее содержание пересмотрено, однако этот вопрос не столько затрагивает будущее Трампа, сколько лежит в русле трансформации основ функционирования американской политической системы.

Чисто теоретически все возможно, – считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. – Франклин Рузвельт, как известно, во время Второй мировой войны единственный раз в истории США был избран на третий (в 1940 году), а затем и на четвёртый (в 1944 году) сроки, пробыв президентом более 12 лет.

22-я поправка к Конституции США, закрепившая норму, согласно которой один и тот же человек может занимать пост президента не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом), была принята Конгрессом лишь 21 марта 1947 года, а ратифицирована необходимым числом штатов и того позже, 27 февраля 1951 года.

Возможен ли обратный процесс? Почему нет? Все зависит от наличия или отсутствия в обществе консенсуса. Сейчас демократы – непримиримые враги республиканцев. Но кто знает, насколько станет другим мир через четыре года. Если Трамп кардинально изменит жизнь американцев в положительном ключе, при этом вернув уважение к стране за рубежом, не захочет ли американский народ отблагодарить своего лидера?

«СП»: Кто, по-вашему, стоит за этим? Не сам ли Трамп?

– Похоже, инициатором подобных конституционных новелл является, скорее всего, сам Трамп. Он намерен поменять правила игры везде, где только это возможно: на международной арене и внутри страны, в контактах с союзниками и в диалоге с соперниками.

«СП»: Тут еще конгрессмены США предложили назвать штат, аэропорт в честь Трампа. Не слишком ли они разогнались? Культ личности в США возможен?

– У него, действительно, есть фанаты. Причем не только среди избирателей, но и среди представителей политического класса.

И эти фанаты уже сейчас готовы превозносить Трампа, хотя он ничего существенного и не сделал. Вряд ли это стоит называть культом личности, потому что культ личности – явление массовое. Трудно представить, что в США начнется повсеместное безоговорочное почитание Трампа. И дело даже не в оппонентах-политиках, то есть не в сугубо политических противоречиях, сколько в разных ценностных подходах.

Американская нация не едина в ценностном плане. Штаты – мультикультурная и разноценностная страна, в которой далеко не все разделяют взгляды президента по вопросам отношений между людьми.

«СП»: Насколько самому Трампу важно продлить свои полномочия? Для того, что он задумал, четырех лет мало?

– Возможно, он осознал, что замахнулся на такой объем работы, что четырех лет ему явно не хватит.

«СП»: А может, проще создать предпосылки для победы преемника через четыре года? Того же Вэнса?

– Этот вариант, наверное, тоже рассматривается. Пока Вэнс – молодежная версия Трампа. И только время покажет, насколько их взгляды схожи.

– На самом деле всерьез к этим прожектам относится не следует, – уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

– Дональд Трамп уже немолодой человек, и он осознанно выставляет под свет софитов своего вице-президента, понимая прекрасно, что он будет ему хорошей сменой. Раздающиеся голоса о третьем сроке со стороны отдельных консерваторов не должны обманывать, создавая впечатление, что за подобной инициативой стоит действующий глава Белого дома.

Между прочим, актуальнее было бы принятие изменений в Конституцию США о том, что на должность президента может выдвигаться гражданин, не родившийся на североамериканской территории. Подобное сделало бы реальным претендентом на пост президента Илона Маска, появившегося на свет в Южной Африке.

«СП»: А как насчет Джей-Ди Вэнса?

– Джей Ди Вэнс является наследником и доверенным лицом Трампа. Безусловно, все может поменяться. Трамп прекрасно известен своей манерой внезапных решений, но как раз в его стиле перетряхнуть глубинное государство за четыре года, чтобы в последующем представители его династии и ставленники стали фактором внутренней политики.

Барак Обама управлял администрацией Байдена, находясь в тени, Дональд Трамп сможет при желании заниматься подобным же, попутно играя в гольф. Навязывать себя американцам не в его стиле, есть гораздо более эффективные способы сохранить влияние по истечении четырех лет.