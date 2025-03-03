Пока вы спали: ответ Захаровой Трюдо и Зеленский об уходе в отставку

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Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"

Российский актер Юра Борисов не получил "Оскар" за роль в фильме "Анора". Приз за лучшую роль второго плана достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль", пишет РИА Новости.

Отмечается, что претендентами на награду также был Эдвард Нортон за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Гай Пирс за роль в "Бруталисте" и Джереми Стронг, сыгравший в "Ученике".

Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Figaro.

Речь идет о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине.

При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.

"Мы не знаем, как это измерить. Мы должны увидеть, что сегодняшний фронт (по протяженности - ред.) является эквивалентом линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - сказал Макрон.

Зеленский по-хамски ответил на предложение уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский грубо отреагировал на призыв американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма уйти в отставку, пишет РИА Новости со ссылкой на канал Sky News.

"Грэм очень правильный человек, и, чтобы он мог говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен подавать в отставку, я могу дать гражданство, тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", — сказал он.

Картина "Анора" получила Оскар в номинации лучший фильм

Премию "Оскар" в номинации лучший фильм получила кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, сообщает РИА Новости.

Сам режиссер Бэйкер удостоился статуэтки за лучшую режиссерскую работу.

Американка Майки Мэдисон, снимавшаяся в победившем фильме, также завоевала премию в номинации "лучшая женская роль". Россиянин Юра Борисов, сыгравший роль в этой картине, не смог получить "Оскар" за лучшую актерскую игру второго плана.

Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление премьер-министр Джастина Трюдо. По ее словам, если Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду, видимо, защитят украинские беженцы, пишет РИА Новости со ссылкой на запись Захаровой в канале в Telegram.

"А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Ранее Трюдо указал, что вопрос по поводу отправки канадских военных на Украину "находится на рассмотрении".