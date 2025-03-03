Стармер высказался о роли России на переговорах по Украине

Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для Киева, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине. Его слова Yahoo News.

© Лента.ру

При этом политик отметил, что «в конечном счете» Россия будет участвовать в соглашении.

«Участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса», — сказал Стармер.

Bloomberg: на саммите в Лондоне Стармер призовет Европу принять новую реальность

Зеленский после саммита в Лондоне отказался от территориальных уступок ради мира. По его словам, республика не готова отдать свои земли, чтобы прекратить огонь. Политик отметил, что завершение конфликта не на условиях Киева окажется временным, поскольку «люди захотят восстановить справедливость». Эту ситуацию понимают поддерживающие Украину страны.