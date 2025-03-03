Трамп призвал США беспокоиться о мигрантах и наркобаронах, а не о Путине

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, а не о главе российского государства Владимире Путине.

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну», — заявил президент Соединённых Штатов.

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Он добавил, что в противном случае США повторят путь Европы.

Ранее заявление министра обороны США Пита Хегсета о готовности Вашингтона к «односторонним действиям», если Мексика не сможет самостоятельно справиться с наркокартелями, вызвало возмущение в стране.