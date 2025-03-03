Перепалка Зеленского с Трампом едва не довела посла Украины до слез

Посол Украины в США Оксана Маркарова и глава офиса украинского президента Андрей Ермак едва не расплакались во время перепалки Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

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«Его посол и советник были практически в слезах, желая продолжить (переговоры. — прим. ред.). Но Зеленский все еще спорил», — сказал он.

Зеленский о перепалке в Белом доме: уверен, что ситуация будет преодолена

Отвечая на вопрос о том, осознал ли Зеленский, что случилось, Уолтц ответил отрицательно, но отметил, что команда президента Украины все поняла.

По словам Уолтца, после инцидента он заявил членам украинской делегации, что им следует покинуть Белый дом. Зеленский не был удивлен этому требованию, отметил советник Трампа.

Он также сказал президенту Украины, что время не играло ему на руку ни на мировой арене, «ни в боевых действиях».

Уолтц опроверг слухи, что срыв переговоров лидеров двух стран был запланирован.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее исход встречи Трампа с Зеленским назвали чудом для России.