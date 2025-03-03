В Финляндии предложили трехэтапный план для достижения мира на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб предложил трехэтапный план по достижению мира. При нем Украина изначально должна быть переведена в «сильную позицию», пишет Obozrevatel.ua.

«Этот план включает большую поддержку Украины, более жесткие санкции против России и использование замороженных активов», — подчеркнул политик.

Зеленский заявил, что до окончания войны на Украине еще далеко

При этом план должен сочетаться с договоренностями в сфере безопасности, где Европа поддерживает Украину, а США обеспечивают поддержку, добавил Стубб.

По его словам, только по этим шагам должно идти прекращение огня, а потом уже мирные переговоры.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу между руководством Соединенных Штатов и стран Евросоюза по вопросу конфликта на Украине. До этого СМИ написали, что британский премьер Кир Стармер и французский глава Эммануэль Макрон решили повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Они хотят отговорить Вашингтон от разработанного плана мирных переговоров с Москвой.