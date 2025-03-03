Саммит лидеров стран ЕС в Лондоне должен был стать последним этапом реализации европейского плана по Украине, который предусматривал втягивание США в войну с Россией. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

© Газета.ru

По его словам, лондонский саммит был призван «возродить забракованный ранее в Париже план отправки европейских войск на Украину» и убедить США поддержать миротворцев из стран ЕС разведкой и авиацией.

Bloomberg: на саммите в Лондоне Стармер призовет Европу принять новую реальность

Меркурис подчеркнул, что этот план предполагал заранее невыполнимые условия для начала переговоров с РФ, поэтому не мог остановить конфликт, а лишь продлил бы его. Этот подход противоречит идеям по мирной сделке американской администрации.

«План явно создан с намерением втянуть США в войну с Россией... Лондонская встреча была запланирована с расчетом на удачные визиты Стармера и Зеленского в Вашингтон», — сказал аналитик.

Изначально было запланировано, что США подпишут с Киевом соглашение по редкоземельным металлам и предоставят Украине гарантии безопасности, а в Лондоне пройдет обсуждение деталей отправки миротворческого контингента, отметил Меркурис.

«Но все пошло не так, и теперь Европа будет осуществлять план в одиночку», — добавил он.

Международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась ситуация на Украине, прошел в Лондоне 2 марта. Источник в британском правительстве сообщил, что участники встречи стремились выработать единую позицию по прекращению огня.

Украинский лидер Зеленский после саммита заявил, что уровень единства Европы «давно не был столь высоким» и это создает прочную основу для дальнейшего сотрудничества с США в сфере безопасности. По его словам, на саммите обсуждались условия «справедливого мира» для Украины и подготовка новых решений, включая предстоящие встречи на высшем уровне.

Ранее глава ЕК призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».