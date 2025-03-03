Зеленский уверен в преодолении последствий своего визита в Белый дом

Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что последствия его визита в Белый дом будут преодолены, и Украине удастся вернуться к хорошим отношениям с США. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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«Я уверен, что нынешняя ситуация будет преодолена», — сказал он журналистам в аэропорту перед тем, как улететь из Британии.

По его словам, если будущие переговоры окажутся конструктивными, то наступят «позитивные результаты».

Зеленский рассказал о спасении отношений с Трампом

Зеленский отметил, что США продолжают оказывать Украине военную помощь, ранее одобренную конгрессом, и Киев надеется на продолжение этой поддержки.

1 марта украинский президент объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе встречи «обсуждались очень чувствительные вещи», которые необходимо было понимать «правильно». Он добавил, что реагировать иначе было нельзя, поскольку Трамп говорил о том, что «Украина уже вся разрушена, солдаты убегают, а президент — диктатор».

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее премьер Польши рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и Зеленского.