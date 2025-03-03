Зеленский нахамил сенатору Грэму после призыва уйти в отставку

Владимир Зеленский в грубой форме ответил на призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* оставить свой пост после ссоры с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова передаёт Sky News.

«Могу предложить Грэму гражданство Украины. Тогда его голос будет иметь значение, и я выслушаю его», — заявил глава киевского режима.

Зеленский не захотел уходить в отставку

Ранее Зеленский дал понять, что не намерен оставлять власть, заявив, что его будет «трудно заменить».

Зеленский в интервью телеканалу Fox News не ответил прямо на вопрос, уйдёт ли он в отставку после спора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.