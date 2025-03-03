Зеленский: до окончания конфликта на Украине еще очень-очень далеко

Украинский президент Владимир Зеленский перед вылетом из Великобритании сообщил журналистам, что до соглашения об окончании военных действий еще «очень-очень далеко». «Страна.ua» опубликовала видеозапись его заявления.

© Газета.ru

«Никто еще этого не начал», — сказал украинский лидер.

Кроме того, политик заявил, что по-прежнему готов подписать с Соединенными Штатами договор о добыче редкоземельных металлов. Он выразил уверенность в том, что Киев может восстановить конструктивные отношения с Вашингтоном.

Зеленский: Украина не согласится на территориальные уступки ради мира

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Зеленский прилетел к Карлу III на вертолете.