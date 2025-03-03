Bloomberg: Британия и Франция не согласовали перемирие на Украине

Франция и Великобритания не заключали соглашения о перемирии на один месяц на Украине.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, один из британских чиновников рассказал, что соглашение о сроках прекращения огня не было заключено.

Ранее в Financial Times писали, что Лондон дистанцировался от предложения президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии между Россией и Украиной сроком на один месяц.

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По данным Le Figaro, перемирие предполагало прекращение боевых действий в воздушном пространстве и акваториях, а также отказ от атак на энергообъекты.