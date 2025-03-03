Зеленский не захотел уходить в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его будет «трудно заменить», передает «Страна.ua». Этим он дал понять, что не собирается в отставку в текущих условиях, отмечает издание.

«Недостаточно просто провести выборы. Надо бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной», — подчеркнул политик.

В Конгрессе США призвали Зеленского прийти в себя

При этом Зеленский отметил, что был бы готов уйти в отставку в обмен на членство Украины в НАТО.

До этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае страну должен будет возглавить кто-то другой. По его словам, украинцы должны разобраться с этим вопросом.