Орбан назвал итоги встречи лидеров Европы в Лондоне опасными

Венгерский премьер Виктор Орбан назвал итоги встречи лидеров европейских государств в Лондоне опасными, так как политики приняли решение продолжать украинский конфликт и подталкивают к этому Киев. Об этом Орбан заявил в соцсети X.

«Они хотят продолжать войну, вместо того чтобы выбрать мир. Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно», — подчеркнул премьер Венгрии, добавив, что Будапешт сохраняет мирную позицию.

Орбан утверждает, что некие звезды получали миллионы за выступления на Украине

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично встретил в Лондоне Владимира Зеленского и выразил ему поддержку.