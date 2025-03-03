Зеленский исключил территориальные уступки ради прекращения огня

Украина не подпишет соглашение о прекращении огня в обмен на утрату территорий, заявил президент Владимир Зеленский после саммита лидеров Евросоюза в Лондоне. Его слова приводит The Guardian.

Зеленский отметил, что союзники Киева и страны, готовые выступить посредниками в переговорах, понимают, что если конфликт завершится «не так, как считает правильным Украина», то в будущем это может привести к его возобновлению.

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Зеленский подчеркнул, что Киев не претендует на чужие земли, но и не готов отказаться от своих.

Международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась ситуация на Украине, прошел в Лондоне 2 марта. Источник в британском правительстве сообщил, что участники встречи стремились выработать единую позицию по прекращению огня.

Зеленский после саммита заявил, что уровень единства Европы «давно не был столь высоким» и это создает прочную основу для дальнейшего сотрудничества с США в сфере безопасности. По его словам, на саммите обсуждались условия «справедливого мира» для Украины и подготовка новых решений, включая предстоящие встречи на высшем уровне.

Ранее глава ЕК призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».