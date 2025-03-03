Премьер Польши рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и Зеленского

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Лондоне обсудили перепалку президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского и высказались о необходимости единства. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет The Guardian.

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«В этот момент у всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий, и это ощущение хаоса... иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали в том неприглядном зрелище в Вашингтоне, которого мы все предпочли бы избежать», — сказал он.

Премьер Польши Туск заявил о разногласиях в Европе по поводу активов РФ

По его мнению, союзникам Украины нужно сформировать единую позицию по поводу будущих переговоров.

Туск также выразил надежду, что единство стран Евросоюза произведет впечатление на Трампа.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее опрос показал, кого чаще всего винят в ссоре Трампа и Зеленского.