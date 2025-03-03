Зеленский рассказал о спасении отношений с Трампом
Украинский президент Владимир Зеленский перед отлетом из Британии заявил, что его отношения с американским коллегой Дональдом Трампом продолжатся, об этом пишет Reuters.
Зеленский, общаясь с журналистами после саммита в Лондоне в воскресенье, 2 марта, заявил, что США скорее всего не прекратят помощь Киеву. По словам украинского президента, как «лидеры цивилизованного мира» США не захотят помогать РФ.
Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
«Что касается спасения отношений, я думаю, что наши отношения продолжатся», — подчеркнул он. По его мнению, переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями.
Украинский политик отметил, что Киев все еще готов подписать сырьевую сделку с Вашингтоном.
Ранее Зеленский поблагодарил общество за поддержку после перепалки с Трампом.