Макрон и Стармер предложили месячное перемирие на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул инициативу о временном перемирии в зоне украинского конфликта.

Как пишет Le Figaro, предложенное перемирие должно продлиться 30 дней. Оно предполагает прекращение боевых действий в воздушном пространстве и акваториях, а также отказ от атак на энергообъекты.

Макрон: европейские военные не будут направлены на Украину в ближайшее время

При этом инициатива не охватывает ситуацию на земле. Макрон объяснил это невозможностью проконтролировать соблюдение перемирия из-за протяжённости фронта.

Ранее Стармер назвал три составляющие мира на Украине.

Он сообщил, что Лондон и Париж представят США свой план по урегулированию на Украине.