Премьер Польши Туск заявил о разногласиях в Европе по поводу активов РФ

Страны, принявшие участие в саммите в Лондоне, не смогли выработать какого-либо единого мнения касательно использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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"Некоторые очень опасаются каких-либо последствий – для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи", – цитирует Туска ТАСС.

Он назвал невысокой вероятность того, что активы РФ будут изъяты. В связи с этим польский премьер призвал сконцентрироваться хотя бы на том, чтобы в июне продлить антироссийские санкции.

Туск заявил об отношении США к Евросоюзу

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по кредитной сделке с Великобританией. Средства при этом поступят за счет доходов от замороженных активов РФ. По словам Зеленского, полученные деньги пойдут на усиление обороноспособности страны, в частности, на производство оружия на Украине.

Британские власти также выделят Украине более 2 млрд долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению. Средства пойдут на закупку пяти тысяч противовоздушных ракет для систем ПВО.