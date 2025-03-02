Трамп репостнул сообщение о Зеленском

Президент США Дональд Трамп репостнул в социальной сети Truth Social мнение одного из пользователей, что теперь у Владимира Зеленского не осталось иного выбора, кроме как принять условия американского лидера.

«Теперь у Зеленского не будет иного выбора, кроме как пойти на попятную и принять условия Трампа. Но вот что самое гениальное — Трамп на самом деле защищает Украину, не втягивая США в войну», — говорится в публикации в соцсети Truth Social, которую Трамп разместил на своей странице.

В сообщении также отмечается, что без поддержки США Украина не сможет длительное время противостоять России.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Трамп хотел остановить украинский конфликт, а Зеленский — продолжить его.