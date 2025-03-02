Спикер Джонсон: Украине понадобится новый лидер, если Зеленский не образумится
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что Украину должен возглавить другой политик, если Владимир Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.
"Что-то должно поменяться. Либо он (Зеленский - прим. ТАСС) образумится и вернется за стол переговоров с благодарностью [в адрес США], либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы это сделать", - сказал Джонсон в интервью телекомпании NBC, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимой отставку Зеленского.
США "требуется, чтобы Зеленский делал то, что необходимо", добавил спикер Палаты представителей.
США поставили финансовый ультиматум Зеленскому
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Американский президент в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и продемонстрировал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.