Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала превратить Украину в "стального ежа", которого "не сможет переварить никакой противник". Об этом она заявила журналистам по итогам саммита в Лондоне.

По ее мнению, теперь ЕС и НАТО должны "превратить Украину в стального ежа, которого не сможет переварить никакой противник" путем поставок оружия, экономической и финансовой помощи, поддержки энергетической инфраструктуры.

Фон дер Ляйен также призвала страны ЕС запустить новую гонку обычных вооружений, сделав "рывок в своей военной промышленности".