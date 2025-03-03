Маск: Зеленский и лидеры ЕС устраивают шикарные ужины, пока в окопах гибнут люди

Владимир Зеленский и лидеры стран Европейского союза (ЕС) проводят время за роскошными ужинами в то время, когда идет вооруженный конфликт. Это отметил Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

"Лидеры стран Евросоюза и Зеленский проводят роскошные ужины, пока люди гибнут в окопах. Сколько родителей не увидят своих сыновей? Сколько детей больше не увидят своих отцов?" - написал Маск в X.

Маск оценил стратегию Зеленского на переговорах

2 марта в Лондоне прошла встреча, посвященная урегулированию на Украине. В Лондоне собрались лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Также были председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте.