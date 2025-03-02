Зеленский прилетел к Карлу III на вертолете

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с британским королем Карлом III в Норфолке, передает Sky News.

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По данным телеканала, из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась Украина, политик добрался до поместья Сандрингем на вертолете. По прибытии Зеленского встретил лично Карл III. Они немного пообщались и сфотографировались, прежде чем пройти внутрь поместья.

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До этого британский премьер Кир Стармер на саммите лидеров ЕС в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем ПВО . Как заявил премьер-министр, Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Стармер отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву.