В Ватикане сообщили, что состояние Папы Римского стабильное

Состояние Папы Римского Франциска стабильное, он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в заявлении службы печати Святого престола.

"Состояние здоровья Папы Римского на сегодняшний день остается стабильным. Папе не требовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких, а только высокопоточная кислородная терапия", - говорится в заявлении.

При этом общая клиническая картина остается сложной, прогноз сохраняется осторожным.

88-летний Франциск, находящийся с 14 февраля в больнице с двусторонней пневмонией, принял участие в службе. Ранее он перенес два острых респираторных приступа.