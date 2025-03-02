Британия окажет Украине военную поддержку на 2 млрд долларов

Киев получит от Великобритании более 2 млрд долларов на военные закупки, включая пять тысяч ракет ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер по итогам европейского саммита в Лондоне.

В нем приняли участие лидеры 18 стран и политических образований. В ходе встречи было принято решение продолжить оказание военной помощи Украине и усилить экономическое давление на Россию, отмечает ТАСС.

По словам Стармера, стороны договорились предоставить гарантии суверенитета и безопасности Украины, а Киев должен быть участником мирных переговоров. В случае мирной сделки Европа продолжит усиливать оборонный потенциал Украины. Кроме того, на саммите было объявлено о формировании коалиции доброй воли для защиты мирной сделки на Украине и обеспечении гарантий мира.

Великобритания и Франция вместе с украинскими властями начнут разработку плана по прекращению боевых действий, а затем представят его США.

Польский премьер-министр Дональд Туск по итогам встречи уточнил, что на саммите не обсуждались гарантии безопасности для Украины, в том числе отправка войск.