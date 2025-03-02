Маск: лидеры ЕС и Зеленский устраивают ужины, пока мужчины умирают в окопах

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство по поводу того, что лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский устраивают роскошные ужины на фоне продолжающихся потерь на фронте.

«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Свою публикацию он сопроводил картинкой, на которой изображена шахматная доска. При этом все фигуры на поле повержены, а короли и дамы сидят рядом за праздничным столом.

Маск прокомментировал отказ Зеленского от прекращения огня

Ранее Зеленский после провалившихся переговоров в США направился в Лондон. Там он примет участие в саммите по Украине вместе с представителями 18 стран и объединений.