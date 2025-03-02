Глава минфина США: Зеленский решил "взорвать" отношения с Вашингтоном

Владимир Зеленский должен был показать отсутствие противоречий между Украиной и США, подписав экономическое соглашение, но он решил все "взорвать". Такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент.

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"Все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, - приехать и подписать это экономическое соглашение и, опять же, не показывать противоречий, никаких противоречий между американским и украинским народами. Но он решил все взорвать", - заявил Бессент в эфире телеканала CBS News.

Глава минфина США отметил, что "не знает, о чем думал Зеленский". Бессент указал, что в настоящее время сделка пока не обсуждается.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Ожидалось, что будет подписана сделка США и Украины по редкоземельным ресурсам, однако из-за поведения Зеленского подписание соглашения сорвалось.