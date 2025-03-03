Зеленского сравнили с желающей поспорить бывшей

Украинский лидер Владимир Зеленский во время перепалки с президентом США Дональдом Трампом выглядел как бывшая подружка, желающая поспорить. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает CNN.

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По словам советника, Зеленский был явно сосредоточен на необходимости проверять факты и исправлять каждый нюанс в разговоре с американским президентом.

«Как будто бывшая подружка хочет оспорить все, что вы сказали девять лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения», — сказал он.

Ранее американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский назвал в интервью для «Ленты.ру» главную ошибку Зеленского на переговорах с Трампом. Он заявил, что украинский лидер слишком верил в союз Украины и США.