Фон дер Ляйен выступила с призывом после встречи в Лондоне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что необходимо срочно вооружить Европу. Об этом она заявила журналистам после встречи европейских лидеров в Лондоне.

"Мы должны срочно снова вооружить Европу, - сказала она. - Все европейцы должны вложиться в оборону и обеспечить рывок в военной промышленности".

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Фон дер Ляйен также пообещала изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС, соблюдение которых контролирует Еврокомиссия, чтобы предоставить странам сообщества больше возможностей для массовых государственных инвестиций в производство оружия. По ее словам, меры по форсированной милитаризации континента европейские лидеры теперь будут обсуждать на саммите в Брюсселе 6 марта.