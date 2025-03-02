Рубио: европейцы предложили США затянуть конфликт на Украине еще на год

Министры иностранных дел нескольких стран Европы предложили администрации США продлить кризис на Украине по меньшей мере еще на один год. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC News американский госсекретарь Марко Рубио.

Он отметил, что иностранные партнеры часто критикуют Вашингтон за попытки наладить диалог с Москвой, однако не предлагают четкой альтернативы.

"Я хотел бы спросить всех вот о чем. Если переговоры не состоятся, какова альтернатива? Еще четыре года войны. Еще три года, в ходе которых Соединенные Штаты и Европа продолжат вливать миллиарды долларов в войну на Украине. Это и есть альтернатива?" - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"Я спрашивал у всех министров иностранных дел, с которыми встречался: "Расскажите мне, как вы представляете себе, чем все это обернется. У большинства из них нет плана", - отметил он. По словам Рубио, некоторые предлагают отсрочить завершение войны на год, после чего Россия, возможно, "будет готова к ведению переговоров".

Рубио: США понимают, что вести переговоры с Путиным будет непросто

"Как по мне, так это не очень хороший план, и уж точно не план президента [Дональда Трампа], в чьей команде я работаю", - резюмировал он.

Диалог между РФ и США возобновился 12 февраля, когда руководители двух стран около полутора часов беседовали по телефону. 18 февраля в Эр-Рияде российская и американская делегации провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. РФ на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Затем последовали два технических контакта, а 27 февраля дипломаты РФ и США встретились в Стамбуле, где договорились, как обеспечить финансирование дипмиссий, и условились продолжить диалог. Представители МИД России предложили восстановить прямое авиасообщение между странами. США на консультациях в Турции передали официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева новым послом в Вашингтоне. Отъезд Дарчиева в США ожидается в ближайшее время.