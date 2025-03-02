Трюдо прибыл в Лондон, чтобы обсудить гарантии безопасности Украины

Канадский премьер Джастин Трюдо в соцсети X написал, что прибыл в Лондон на встречу с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности Украины.

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«Этим утром я в Лондоне работаю с президентом Зеленским, премьер-министром [Великобритании Киром] Стармером и европейскими лидерами над установлением справедливого и длительного мира на Украине», — заявил политик.

Он подчеркнул, что условия мира должны гарантировать безопасность и суверенность республики.

Международный саммит по безопасности, где будет обсуждаться Украина, проходит в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского, премьер Великобритании Кир Стармер пригласил на него президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска, генсека НАТО Марка Рютте, шведского, норвежского и чешского премьер-министров Ульфа Кристерссона, Йонаса Гара Стёре, Петра Фиалу, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу МИД Турции Хакана Фидана. По словам источника в британском кабмине, участники саммита хотят вернуть инициативу по прекращению огня на Украине «в нужное русло».

В интервью Би-би-си перед саммитом Стармер рассказал, что Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, к работе над ним могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина».