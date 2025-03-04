Украину ожидают большие проблемы после решения Белого дома остановить всю военную помощь Киеву, в том числе выделенной еще при президентстве Джо Байдена. Однако Владимир Зеленский, владеющий как минимум 5 особняками в разных точках мира, скорее всего, избежит последствий своего неадекватного поведения в Вашингтоне.

«За пару дней до СВО стало известно о наличии у Зеленского виллы в Майами (штат Флорида, США), которую он приобрел за 34 млн долларов с офшорных счетов. В интервью (март 2024 года) капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо дал прогноз: в случае краха киевского режима Зеленский сбежит на виллу в Майами», – пишет телеканал «Царьград».

Однако этому плану может помешать его перепалка с американским лидером в Овальном кабинете прямо под объективами телекамер. Вилла в США, где киевского лидера уже буквально ненавидят, находится всего в 100 км от резиденции президента Соединенных Штатов. Такое соседство может оказаться фатальным.

Арестович* предсказал судьбу Зеленского

Еще одним вариантом для Зеленского может стать вилла на берегу Красного моря, оформленная на тещу комика. Если, конечно, его устроит перспектива жизни в Египте.

Ранее стало известно, как долго Украина сможет продержаться без военной помощи США.