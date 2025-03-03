В Вашингтоне заявили, что сделка по ресурсам с Украиной сейчас не рассматривается

Соединенные Штаты сейчас не рассматривают соглашение с Украиной по минеральным ресурсам. Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент.

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Отвечая на вопрос журналиста о возможности заключения сделки с Киевом по минеральным ресурсам, министр отметил, что в настоящее время она не рассматривается. Бессент обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве соглашения.

Зеленский заявил, что готов подписать с США сделку по ископаемым

1 марта Зеленский после провала переговоров в Белом доме признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление было сделано после визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Беседа в Белом доме переросла в перепалку. По данным канала, украинского президента «вышвырнули» из Овального кабинета из-за «неуважения» к американскому лидеру. Подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами было отменено.

Ранее в США спрогнозировали последствия скандала в Белом доме.